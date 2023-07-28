Стыда не оберешься: В СССР на экранах пикантные кадры показывали даже детям

«Человек-амфибия» — уникальная картина, которая стала прорывом не только в советском, но и в мировом кинематографе. Большая часть сцен фильма проходит под водой, и в начале 60-х на такое не решались даже в Голливуде. Когда американские киноделы узнали, что в СССР сняли подводный фильм, они были в шоке.

Зрители до сих пор восхищаются красотой этих сцен, но никто из них не представляет, каких усилий стоил каждый кадр. В Советском Союзе не было оборудования для съемок под водой, поэтому каждую камеру помещали в герметичный бокс. Эту конструкцию разработал режиссер картины Эдуард Розовский. Чтобы показать подводных обитателей, в кадре устанавливали специальные аквариумы. В них плавала своеобразная «массовка» — рыбы, которых заранее отлавливали и помещали перед камерой.

Но самое поразительное — это пикантность кадров, которые попали на советские экраны. Купальник Гуттиэре и без того был достаточно смелым для своего времени, а в воде он еще и сильно просвечивал. Поразительно, что фильм пустили в прокат без каких-либо возрастных ограничений, ведь по меркам СССР такие кадры считались очень неприличными.