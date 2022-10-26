Стрельба на съемках «Брата»: неудачный дубль обернулся трагедией

Фильм «Брат» Алексея Балабанова, вышедший на экраны 25 лет назад, уже стал культовым. Картина сделала настоящей звездой Сергея Бодрова-младшего, а его образ Данилы Багрова превратился в народный. Однако фанаты картины даже не представляли, что ее съемки могли обернуться трагедией.

Драма на площадке разыгралась во время работы над одной из финальных сцен. По сценарию Бодров должен был стрелять во Владимира Ермилова, который играл мужа героини Светланы. Актеру дали в руки обрез, над которым изрядно поработали пиротехники: дыма должно было быть много, поэтому пороха заготовили с лихвой.

Сергей выстрелил из оружия и увидел, как Ермилов упал на пол. Но, когда дым рассеялся, все окружающие увидели, что актер не спешит подняться, а из-под его тела растекается лужа крови. Оказалось, что в его ногу попали пыжи — элементы патронов. Ранения были не смертельны, и вскоре Владимир уже поправился. Но Бодров-младший еще долго не мог забыть тот инцидент и впредь принципиально стрелял в сторону в кадре, пишет «Экспресс газета».