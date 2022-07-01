«Страшно смотреть на эти кадры»: Прилучного предостерегли от непоправимой ошибки

Павел Прилучный опубликовал в соцсетях новое семейное видео с вечерней прогулки. Актер идет по загородному поселку и ведет на поводках двух собак. О своих питомцах он ранее рассказывал — это два стаффордширских терьера Валли и Тор. В ролике видно, что актер с трудом удерживает на поводках мощных собак: ему даже пришлось остановиться и одернуть одну из них. Второго пса он направил в нужную сторону легким пинком. Дети Павла, которые гуляли рядом с ним, держались заметно поодаль от отца с питомцами. «Банда в сборе», — подписал видео в Telegram Павел.

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Но его подписчики не оценили ролик. Комментаторы заметили, что Прилучному не хватает навыков обращения с такими серьезными породами, а это чревато непоправимой ошибкой.