«Страшно смотреть на эти кадры»: Прилучного предостерегли от непоправимой ошибки
Актер напугал подписчиков своими питомцами.
Павел Прилучный опубликовал в соцсетях новое семейное видео с вечерней прогулки. Актер идет по загородному поселку и ведет на поводках двух собак. О своих питомцах он ранее рассказывал — это два стаффордширских терьера Валли и Тор. В ролике видно, что актер с трудом удерживает на поводках мощных собак: ему даже пришлось остановиться и одернуть одну из них. Второго пса он направил в нужную сторону легким пинком. Дети Павла, которые гуляли рядом с ним, держались заметно поодаль от отца с питомцами. «Банда в сборе», — подписал видео в Telegram Павел.
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Но его подписчики не оценили ролик. Комментаторы заметили, что Прилучному не хватает навыков обращения с такими серьезными породами, а это чревато непоправимой ошибкой.
«А почему собаки без намордников? Если они рванут, Вы их не удержите», «Мне страшно смотреть на эти кадры», «Рулетка для таких песелей не лучшее решение», «Боюсь представить, что будет, если сорвутся», «Видно, что дети держат дистанцию от собак», «Такую серьезную породу и без намордника. Не порядок», — отметили фолловеры.