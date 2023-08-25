Страшная тайна жены Новосельцева: почему в СССР у матери отняли двоих детей

Главный герой фильма «Служебный роман» Анатолий Новосельцев, как все помнят, в одиночку воспитывает двоих детей, мальчика и мальчика. Про его жену известно лишь то, что она была смазливой, работала на том же производстве, а потом закрутила роман.

Однако странно тут то, что суд встал на сторону отца. Обычно в таких ситуациях власти поддерживали женщину, даже если папа детей хотел оставить их себе. А в случае Новосельцева супруга Лиза Леонтьева просто испарилась. И, хотя мужчина настаивает, что сам не отдал бывшей жене детей, это вызывает сомнения.

Как пишет Дзен-канал «Эх, прокачу», для передачи единоличной опеки мужчине должны были быть очень серьезные причины. Например, алкоголизм или социальное падение дамы. Возможно, привлекательная женщина попала под влияние какого-то «мачо» и полностью погрузилась в эмоции. Может быть, она сбежала «на другой конец света», например, в Одессу или Севастополь с каким-то морским капитаном. Конечно, это чисто гипотетический вариант.

Важно отметить, что мать, вероятно, лишили родительских прав. И отец в данной ситуации стал наиболее подходящим вариантом опекуна, а, возможно, даже единственным.