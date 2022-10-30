Странный жест, который никто не заметил: зачем Гермиона в «Гарри Поттер и дары смерти» повязала шарф вокруг дерева

В одной из финальных частей франшизы о Гарри Поттере – в «Дарах смерти. Часть 1» – Гермиона Грейнджер носит шарф розового оттенка, который свободно болтается на ее шее. Когда Рон покидает кемпинг, где остановились друзья, Гермиона вешает свой шарф на дерево.

Но сделано это не просто так – героиня давала понять Рону, что они с Гарри ушли, и не стоит искать их здесь.

Также, когда Егеря ловят друзей, можно заметить одну любопытную деталь: на их главаре, Струпьяре, надет шарф Гермионы. Это является намеком на то, что девушку нашли как раз по запаху духов, исходивших от ее шарфика.