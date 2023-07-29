Странные требования актеров из «Властелина колец» довели до истерики даже режиссера

Трилогия «Властелин колец» — одна из самых популярных кинофраншиз во всем мире. Она стоила режиссеру и съемочной группе огромных усилий, а спецэффекты просто поражают. Для начала нулевых это был настоящий прорыв. Сложностей Питеру Джексону добавляли и его главные звезды, которые оказались очень капризными.

Исполнитель роли Боромира Шон Бин кажется бесстрашным брутальным мужчиной. Но нашлось то, что оказалось актеру не под силу — он панически боялся летать на вертолете. Это стало проблемой, так как съемки часто велись высоко в горах. Бину приходилось вставать раньше всех, чтобы добраться до места на машине, а оставшийся путь преодолеть пешком. Причем делал он это в полном облачении — с мечом, щитом и доспехами.

А исполнителя роли Арагорна Вигго Мортенсена не устроила лошадь, которую ему выдали для съемок. Конь оказался мерином, то есть кастрированным. Актер категорически отказался играть с таким «партнером». Он считал, что его герой мог ездить только на настоящем жеребце. Джексону пришлось найти для Мортенсена коня, достоинства которого не касался ни один хирург.