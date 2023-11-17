Странные слова из «Кавказской пленницы» придумали сами актеры: что они значат

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» уже после первых показов стала по-настоящему народным хитом. Фильм даже спустя 56 лет после премьеры продолжают цитировать, но мало кто догадывается, что на самом деле означают некоторые цитаты любимых героев.

Так, в одном из эпизодов Балбес в исполнении Юрия Никулина произносит фразу «Бамбарбия, киргуду! Шутка!». Фанаты долгие годы гадали, как может переводиться необычное выражение, но, как оказалось, на самом деле его не существует вовсе.

По словам самого Никулина, этой сцены не было в изначальном сценарии, но Леонид Гайдай попросил его, Евгения Моргунова и Георгия Вицина импровизировать и пытаться говорить как будто по-кавказски. Именно тогда Никулин и придумал знаменитое выражение, в котором нет никакого смысла.

«Ну я ляпнул первое, что подвернулось!» — признался артист в интервью «Комсомольской правде».

Гайдай же остался доволен импровизацией артиста и оставил ее в фильме. А после «бамбарбия, киргуду» стала по-настоящему народной фразой со множеством значений.