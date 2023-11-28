Странно, что Мальвина не влюбилась: как без грима и парика выглядел Артемон

Актерская карьера Томаса Аугустинаса началась с фильма «Приключения Буратино» — им же и закончилась. Мальчику досталась роль Артемона. На съемках ленты, которой было суждено стать культовой, разыгралась любовная драма.

Мальчик по уши влюбился в свою экранную партнершу — семилетнюю Таню Проценко, воплотившую Мальвину. И его можно понять. Очаровательная девочка с голубыми волосами покорила весь Советский Союз.

Но чувства маленького артиста оказались безответными. Томас из кожи вон лез, чтобы привлечь внимание напарницы. Однако его ухаживания и подарки не растопили сердце Проценко. Красавица даже не смотрела в сторону Аугустинаса.

Это в гриме и парике Артемон выглядел забавно, но без них он был привлекательным черноволосым мальчишкой с милым личиком. Даже странно, что Мальвина не прониклась симпатией к такому милашке.