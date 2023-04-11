Стал совсем неузнаваем: посмотрите, как изменился Ряба из «9 роты»

Михаил Евланов за годы карьеры успел сняться во многих фильмах и сериалах, но самым «прорывным» проектом для него стала военная драма «9 рота». В фильме Федора Бондарчука он исполнил роль рядового Рябоконя по прозвищу Ряба, а после продолжил покорять сердца зрителей и критиков.

Так, Евланов успел сняться в кинокомиксе «Майор Гром», медицинской драме «Спросите медсестру» и историческом боевике «Брестская крепость». Также он играл в театре «На Моховой» и в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева и записал несколько альбомов вместе с группой «Свободный полет».

Как отмечают фанаты, Евланов каждой ролью доказывает свой талант и давно может считаться одним из самых ярких артистов своего поколения. Однако прошедшие годы заметно сказываются на его внешности. 47-летний артист выглядит намного старше своих лет. Артиста отличают седина, усталость, и ему уже не удается скрыть возрастные изменения.