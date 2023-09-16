Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу

Фильм Греты Гервиг «Барби» еще до выхода в прокат был признан главной картиной 2023 года. Комедия бьет все рекорды по сборам и собирает хвалебные отзывы со всех уголков мира. Однако в некоторых странах картину решили отменить.

Как оказалось, власти Ливана и Кувейта отказались пускать работу Гервиг в прокат. Как отметили чиновники, картина противоречит «ценностям веры и морали», которые приняты в этих странах.

Например, министр культуры Ливана Мохаммед Муртада отметил, что сценарий ставит под сомнение необходимость вступления в брак.

И союз между мужчиной и женщиной расценивается там как препятствие для саморазвития женщины.

Подобные высказывания шокировали мировую публику. Как отметили критики, «Барби» — это лишь комедийный фильм, который не ставит своей целью разрушение общественных норм и порядков.