Спустя 24 года: не поверите, как выглядит дурнушка Лейни из «Это все она»

Рэйчел Ли Кук стала известна из-за роли в молодежном фильме «Это все она». В ленте Роберта Искова артистка играет скромную художницу, которая становится королевой школы. Ли Кук настолько удачно вжилась в роль, что поклонники долгие годы ассоциировали ее именно с персонажем Лейни. Однако в жизни артистка выглядит совершенно иначе.

Сегодня Ли Кук продолжает свою актерскую карьеру. Она успела сняться уже в 125 проектах, в которых играет преимущественно красоток. Например, в ее фильмографии можно обнаружить фильм «Английский цирюльник» с Аланом Рикманом и сериал «На Запад».

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится десятками фотографий, которые собирают сотни комплиментов от благодарных фанатов. При этом многие отмечают, что не узнают в знаменитости ту самую Лейни, за преображением которой наблюдал весь мир.