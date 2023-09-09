Справилась бы в 100 раз лучше: известной актрисе не дали сыграть Тосю в «Девчатах», а зря

Когда Юрий Чулюкин приступал к съемкам «Девчат», больше всего проблем у него возникло с подбором исполнителей на главные роли. Николай Рыбников очень хотел сниматься в картине и даже сбросил 20 кг, чтобы казаться моложе.

Его персонаж Илья по сюжету должен быть заметно старше Тоси. По сценарию этой героине всего 18 лет. Однако сыгравшая ее Надежда Румянцева была ровесницей Рыбникова и даже старше его на несколько месяцев.

Причем в кадре это было заметно, несмотря на все ухищрения гримеров, заплетавших актрисе забавные косички. А ведь Тосю могла сыграть совсем другая звезда, и как считают многие поклонники, справилась бы она с этой ролью лучше.

Дело в том, что Чулюкин изначально пообещал героиню своей супруге Наталье Кустинской. Блондинке тогда было 23 года. Артистка упорно готовилась к роли, когда узнала, что съемки уже идут без ее участия. Она закатила мужу скандал, и режиссер признался, что худсовет посчитал ее слишком красивой для этого персонажа. Взамен он предложил супруге перевоплотиться в Анфису, но она с ним работать уже не хотела, пишет Дзен-канал «Горожанин».