Способ, доступный всем: раскрыт секрет молодости Аксиньи из «Тихого Дона»

У каждой актрисы есть собственные методы сохранения молодости и красоты кожи. Не чужда им была и звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая. Актриса, сыгравшая в фильме Аксинью, восхищала овалом лица и свежестью кожи даже в преклонном возрасте. Как казалось, поддерживать красоту ей помог совет, полученный много лет назад.

В составе советской делегации Элина посетила Германию. На одной из встреч супруга консула, внимательно рассматривавшая Быстрицкую, отозвала ее в сторону. Женщина отметила, что актрисе стоит сохранить свою внешность и посоветовала ей действенный способ, популярный в Европе. На ночь жительницы зарубежных стран наматывали эластичный бинт на лицо в зоне подбородка. Таким образом овал лица дольше сохранялся подтянутым.

Артистка взяла метод на вооружение и всегда им пользовалась. Кроме того, в интервью она рассказывала, что около двух часов в день у нее занимает гимнастика. Был и еще один интересный прием: Быстрицкая рассыпала коробок спичек и наклонялась за каждой. Получалась своеобразная зарядка с притоком крови к голове.