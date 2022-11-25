Спорим, вы не угадаете, сколько воздушных шариков поднимет дом: названа точная цифра

Главный герой мультфильма «Вверх», страдающий из-за смерти супруги мистер Фредриксен, привязывает к своему дому разноцветные надувные шары. Жилище поднимается в воздух, что производит на зрителей неизгладимое впечатление.

Многие из них из любопытства задаются вопросом, можно ли поднять дом при помощи шаров на самом деле. Любопытно, что аниматоры картины не просто нарисовали красивую картинку, а смоделировали каждый шарик в отдельности. Всего их получилось 10 тысяч 297 штук.

Как оказалось, чтобы поднять дом с земли, достаточно и 300 шаров. Это выяснилось после научного эксперимента, проведенного компанией National Geographic. Специально для него было сконструировано небольшое здание весом в 4,5 тонны.

Каждый шар, задействованный в эксперименте, был довольно крупным — 2,5 метра в диаметре — и требовал для своей заправки целого баллона гелия. В результате домик с двумя людьми внутри в течение часа парил над одной из калифорнийских пустынь. Его удалось поднять на высоту 3000 метров.