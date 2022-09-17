Совсем не тростинка: как выглядела отощавшая Ходченкова до бешеной популярности

Светлана Ходченкова сыграла множество знаковых ролей в российском кино и даже засветилась в Голливуде. «Открыл» актрису режиссер Станислав Говорухин, доверив ей главную роль в военном фильме «Благословите женщину».

Ходченкова была никому неизвестной первокурсницей Театрального института имени Бориса Щукина, но Говорухин взял в картину именно ее, хотя на роль уже была практически утверждена Мария Миронова. Режиссера покорила натуральная красота пышнотелой Ходченковой и ее русая коса до пояса.

Фильм ждал неожиданный успех.

Но вскоре Светлана Ходченкова поразила Станислава Говорухина своими внешними изменениями. Еще во время съемок «Благословите женщину» актриса села на диету. Потеряв 20 килограмм, Светлана Ходченкова растеряла шарм «русской красавицы». Но похудение сыграло Ходченковой на руку и, несмотря на опасения Говорухина, она не потерялась среди других начинающих актрис и стала одной из наиболее узнаваемых звезд в российском кино.