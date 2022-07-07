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Совсем не такой, как на сцене: правда о «настоящем» Шатунове вышла наружу

7 июля 2022 13:10
Совсем не такой, как на сцене: правда о «настоящем» Шатунове вышла наружу

Годы славы оказали влияние на певца.

Сценический образ Юры Шатунова значительно отличался от настоящего характера знаменитости. Как оказалось, прославленный артист был весьма замкнутым в себе и скромным человеком.

За годы карьеры лидер «Ласкового мая» успел создать себе харизматичный образ обаятельного артиста, от которого невозможно оторвать глаз. Однако в реальной жизни Шатунов был совершенно иным человеком. По словам поклонника Антона Винегретова, который долгие годы охотился за совместным снимком с артистом и общался с ним в совершенно разные периоды его жизни, вне сцены музыканта было весьма сложно узнать. Дело в том, что от харизмы Шатунова не оставалось и следа, как только пропадал свет софитов.

«В жизни оставался угрюмым и нелюдимым», — цитирует слова Винегретова «Экспресс газета».

При этом, как подчеркивает собеседник портала, директор Шатунова Аркадий Кудряшов оказался именно тем человеком, который «доминировал» над музыкантом. Якобы именно Кудряшова артист слушал во всем и доверял многие решения именно своему директору.

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Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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