Совсем не такой, как на сцене: правда о «настоящем» Шатунове вышла наружу
Годы славы оказали влияние на певца.
Сценический образ Юры Шатунова значительно отличался от настоящего характера знаменитости. Как оказалось, прославленный артист был весьма замкнутым в себе и скромным человеком.
За годы карьеры лидер «Ласкового мая» успел создать себе харизматичный образ обаятельного артиста, от которого невозможно оторвать глаз. Однако в реальной жизни Шатунов был совершенно иным человеком. По словам поклонника Антона Винегретова, который долгие годы охотился за совместным снимком с артистом и общался с ним в совершенно разные периоды его жизни, вне сцены музыканта было весьма сложно узнать. Дело в том, что от харизмы Шатунова не оставалось и следа, как только пропадал свет софитов.
«В жизни оставался угрюмым и нелюдимым», — цитирует слова Винегретова «Экспресс газета».
При этом, как подчеркивает собеседник портала, директор Шатунова Аркадий Кудряшов оказался именно тем человеком, который «доминировал» над музыкантом. Якобы именно Кудряшова артист слушал во всем и доверял многие решения именно своему директору.
Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов