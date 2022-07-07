Совсем не такой, как на сцене: правда о «настоящем» Шатунове вышла наружу

Сценический образ Юры Шатунова значительно отличался от настоящего характера знаменитости. Как оказалось, прославленный артист был весьма замкнутым в себе и скромным человеком.

За годы карьеры лидер «Ласкового мая» успел создать себе харизматичный образ обаятельного артиста, от которого невозможно оторвать глаз. Однако в реальной жизни Шатунов был совершенно иным человеком. По словам поклонника Антона Винегретова, который долгие годы охотился за совместным снимком с артистом и общался с ним в совершенно разные периоды его жизни, вне сцены музыканта было весьма сложно узнать. Дело в том, что от харизмы Шатунова не оставалось и следа, как только пропадал свет софитов.

«В жизни оставался угрюмым и нелюдимым», — цитирует слова Винегретова «Экспресс газета ».

При этом, как подчеркивает собеседник портала, директор Шатунова Аркадий Кудряшов оказался именно тем человеком, который «доминировал» над музыкантом. Якобы именно Кудряшова артист слушал во всем и доверял многие решения именно своему директору.

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