Совсем другая концовка: настоящий финал «Молодой жены» лишит вас веры в любовь

Застенчивая сирота Маня, которую воспитала ее тетя, имеет ряд отличий по сравнению с книжным персонажем. Девочку из литературного произведения воспитывали родители. Вообще, в части сюжета между книгой и фильмом зияет заметная пропасть. Истории похожи лишь косвенно и имеют совсем мало общего.

Финальная сцена в кино прямо говорит зрителям: герои будут вместе, их проблемы позади. В книге же все совершенно иначе. Там не только отсутствуют слова любви одного персонажа другому, в ней нет даже намеков на романтические чувства.

Алексей живет с молодой женой из удобства, а не из любви. Дочь он отправляет к тетке, а бабушка покидает их и идет работать в чужой дом. Естественно, что порвать эти «бесчувственные» отношения и Мане, и Алексею не стоит никакого труда. Ведь из финала книги четко понятно: надежды сохранить семью у пары нет.