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Киноафиша Статьи Совсем другая концовка: настоящий финал «Молодой жены» лишит вас веры в любовь

Совсем другая концовка: настоящий финал «Молодой жены» лишит вас веры в любовь

4 ноября 2023 10:00
Совсем другая концовка: настоящий финал «Молодой жены» лишит вас веры в любовь

Финал вышел не для слабонервных.

Застенчивая сирота Маня, которую воспитала ее тетя, имеет ряд отличий по сравнению с книжным персонажем. Девочку из литературного произведения воспитывали родители. Вообще, в части сюжета между книгой и фильмом зияет заметная пропасть. Истории похожи лишь косвенно и имеют совсем мало общего.

Финальная сцена в кино прямо говорит зрителям: герои будут вместе, их проблемы позади. В книге же все совершенно иначе. Там не только отсутствуют слова любви одного персонажа другому, в ней нет даже намеков на романтические чувства.

Алексей живет с молодой женой из удобства, а не из любви. Дочь он отправляет к тетке, а бабушка покидает их и идет работать в чужой дом. Естественно, что порвать эти «бесчувственные» отношения и Мане, и Алексею не стоит никакого труда. Ведь из финала книги четко понятно: надежды сохранить семью у пары нет.

Фото: Кадр из фильма «Молодая жена» (1978)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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