Современные дети кривятся: чем им не угодила любимая «Гостья из будущего»

Многосерийный фильм «Гостья из будущего» вышел на советские экраны в 1984 году. Он стал настоящей сенсацией и приковал к экранам все подрастающее поколение страны. Современные же дети, как оказалось, не остаются в таком восторге, как первые зрители фильма.

Как оказалось, юные зрители критикуют картину Павла Арсенова за слишком медленное развитие сюжета, большое количество героев и сбивчивое повествование. По их мнению, картину скучно смотреть, ведь главная героиня появляется только во второй серии, а будущее практически не показывают.

Также не оценила публика спецэффекты того времени и игру актеров. Игра Наташи Гусевой и других артистов не произвела должного впечатления на детей. В итоге «Гостья из будущего», которая в свое время стала настоящим хитом, теперь совсем не интересует публику — подростки выбирают более зрелищное кино.