Современная Лида из «Приключений Шурика»: эта артистка как две капли воды похожа на Селезневу

Наталья Селезнева родилась летом 1945 года в Москве. Уже спустя восемь лет она впервые появилась на экранах страны, а за годы карьеры снялась более чем в 60 проектах. Артистка завоевала любовь советских и российских зрителей, а в 1984 году на свет появилась ее точная копия.

Как уверены пользователи Сети, звезда Comedy Club Марина Кравец — точная копия Селезневой. Звезд экрана отличает харизматичная широкая улыбка, большие карие глаза и форма лица. А если сделать им одинаковые прически, то отличить их становится весьма сложно.

При этом схожи и карьеры знаменитостей. Обе известны как комедийные актрисы с музыкальным талантом. И Селезнева, и Кравец регулярно поют, завоевав любовь публики не только игрой, но и своими композициями.