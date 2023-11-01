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Современная Лида из «Приключений Шурика»: эта артистка как две капли воды похожа на Селезневу

1 ноября 2023 15:00
Современная Лида из «Приключений Шурика»: эта артистка как две капли воды похожа на Селезневу

Схожесть знаменитостей заметна невооруженным глазом.

Наталья Селезнева родилась летом 1945 года в Москве. Уже спустя восемь лет она впервые появилась на экранах страны, а за годы карьеры снялась более чем в 60 проектах. Артистка завоевала любовь советских и российских зрителей, а в 1984 году на свет появилась ее точная копия.

Как уверены пользователи Сети, звезда Comedy Club Марина Кравец — точная копия Селезневой. Звезд экрана отличает харизматичная широкая улыбка, большие карие глаза и форма лица. А если сделать им одинаковые прически, то отличить их становится весьма сложно.

При этом схожи и карьеры знаменитостей. Обе известны как комедийные актрисы с музыкальным талантом. И Селезнева, и Кравец регулярно поют, завоевав любовь публики не только игрой, но и своими композициями.

«Никогда не думала, что Кравец так на Селезневу похожа, а оказались как сестры», — удивляются пользователи Сети.

Современная Лида из «Приключений Шурика»: эта артистка как две капли воды похожа на Селезневу
Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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