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Киноафиша Статьи Советскую Монро узнают даже на улицах США: как выглядит красавица из «Большой перемены»

Советскую Монро узнают даже на улицах США: как выглядит красавица из «Большой перемены»

15 ноября 2023 10:30
Советскую Монро узнают даже на улицах США: как выглядит красавица из «Большой перемены»

Совсем недавно артистка отметила 74-летие.

Ирина Азер прославилась на весь Советский Союз после съемок в фильме «Большая перемена». Артистка тут же стала звездой, а со временем даже получила негласный титул советской Мэрилин Монро. Однако она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Азер, несмотря на популярность, решила полностью изменить жизнь. Она переехала жить в США и нашла свой дом в Калифорнии. Артистка полностью отказалась от своей карьеры и перестала сниматься.

Но поклонники не забыли о своем кумире. По словам самой Ирины, она постоянно сталкивается с фанатами, которые узнают ее. При этом звезда экрана до сих пор отличается эффектной внешностью и может дать фору многим своим коллегам.

«Давно не снимаюсь, но меня до сих пор узнают на улице, просят автограф, а в свое время поклонники просто заваливали письмами», — признавалась однажды Азер.

Советскую Монро узнают даже на улицах США: как выглядит красавица из «Большой перемены»
Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» (1972), кадр из док. фильма «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева» (2013)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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