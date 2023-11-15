Советскую Монро узнают даже на улицах США: как выглядит красавица из «Большой перемены»

Ирина Азер прославилась на весь Советский Союз после съемок в фильме «Большая перемена». Артистка тут же стала звездой, а со временем даже получила негласный титул советской Мэрилин Монро. Однако она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Азер, несмотря на популярность, решила полностью изменить жизнь. Она переехала жить в США и нашла свой дом в Калифорнии. Артистка полностью отказалась от своей карьеры и перестала сниматься.

Но поклонники не забыли о своем кумире. По словам самой Ирины, она постоянно сталкивается с фанатами, которые узнают ее. При этом звезда экрана до сих пор отличается эффектной внешностью и может дать фору многим своим коллегам.