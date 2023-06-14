Советский Арамис заплатил за роль самую высокую цену: она стоила ему жизни

Невероятно талантливый актер, кумир женщин нескольких поколений Игорь Старыгин пришел в актерскую профессию случайно. И именно она сыграла такую важную роль в его жизни, что ее действительно можно назвать роковой. При этом представить сегодня кинематограф без этого великого артиста просто невозможно.

Игорь Владимирович родился в столице. Мальчик рос в семье, далекой от артистической среды. Но с детства он тянулся к искусству и уже в школе получил первые роли, занимаясь в театральной студии. К слову, любопытно, что к своему увлечению он относился несерьезно. И уж точно не собирался становиться актером. По своему плану юноша должен был поступить на юридический и служить в МВД.

Но судьба распорядилась иначе. Совершенно случайно, за компанию с друзьями, Игорь поступил в ГИТИС. И почти сразу после дебюта в кино он сыграл в кинохите «Доживем до понедельника». И зритель его запомнил. А после роли Арамиса в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера» на него обрушились слава и всесоюзная любовь. Однако через много лет, по словам его пятой супруги Екатерины Табашниковой, эта же роль его и убила.

Сраженный болезнями и рухнувшей карьерой Старыгин вдруг получает предложение и снимается в продолжении картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Казалось бы, все в жизни актера должно после этого наладиться, ведь ранее были долгие годы безвестности, нездоровья, нищеты. Но тут режиссер отказывает Старыгину в возможности исполнить свою заветную мечту и озвучить Арамиса. Это решение стало для звезды фатальным, ведь ему и раньше отказывали из-за проблем с речью. Он махнул на себя рукой, а через некоторое время актер скончался от инсульта.