Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет

Советские дети увидели первую экранизацию произведений Алана Милна о Винни-Пухе в 1969 году. Мультфильм тут же стал настоящим хитом, поэтому режиссер Федор Хитрук представил еще два продолжения, ставших не менее популярными. И вот уже несколько поколений юных зрителей не могут оторваться от советской интерпретации английских детских книг, но мало кто догадывается, на какую неточность пошли создатели мультфильма.

Дело в том, что Совунья в оригинальном произведении выглядит совершенно иначе. По задумке Милна, это юноша-филин. Он примерно одного возраста с другими жителями леса и отличается щегольством, псевдоинтеллектуальными речами и сентиментальными настроениями.

Таким Филином Милн высмеивал выпускников частных школ, над которыми было принято подшучивать в английской литературе. Как задумывал писатель, герой даже не умел читать, но постоянно хвастался своими знаниями.

Но советские мультипликаторы решились изменить образ. Они сменили герою пол и возраст, превратив Филина в Совунью, которая стала похожа на учительницу.