Советские критики считали этот фильм худшим: даже Евстигнеев не спас ситуацию

Евгений Евстигнеев за годы карьеры снялся во множестве успешных картин. Он успел поработать с десятком прославленных постановщиков, но лишь одна его работа была разгромлена критикой после премьеры.

Так, в 1988 году зрители увидели фильм Владимира Бортко «Собачье сердце». И никто из представителей прессы не остался в восторге от экранизации произведения Михаила Булгакова. Картину, к удивлению всей съемочной группы, ругали и за плохую игру актеров, и за операторскую работу, и за качество переложения повести на экраны.

«Безвкусица», — так характеризовали эксперты фильм.

Ситуация изменилась только спустя несколько лет. Массовые зрители и критики благосклонно отнеслись к двухсерийному фильму. И в итоге «Собачье сердце» приняли как на родине, так и за границей, отметив его даже несколькими профессиональными наградами.