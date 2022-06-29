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Сотни тысяч за «онлайн-встречу»: поступок Александра Петрова удивил россиян

29 июня 2022 15:20
Сотни тысяч за «онлайн-встречу»: поступок Александра Петрова удивил россиян

Актер готов виртуально пообщаться с поклонниками за «кругленькую» сумму.

Александр Петров удивил поклонников тем, что оказался участником акций популярной компании Meet for Charity. Фирма обещает встречи со звездами в рамках аукциона — победители торгов получают шанс увидеться с кумирами. А вырученные деньги отправляются на благотворительность.

Но в отличие от коллег Петров оказался не готов лично общаться с фанатами. Он может встретиться только в формате онлайн. А стоимость такого виртуального свидания со звездой составляет 110 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда».

Есть и куда более выгодные предложения. Так, прогулка с певцом Алексеем Воробьевым и его питомцем обошлась фанатке в 55 тысяч рублей. Сати Казанова провела регистрацию свадьбы для пары поклонников за 35 тысяч рублей. А Бьянка пригласила желающих на совместный вечер в караоке-баре за 125 тысяч рублей.

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Кроме того, на портале есть и такие российские знаменитости, за встречу с которыми фанаты оказались готовы отдать и более крупные суммы. Например, ужин с актрисой Анной Чиповской собрал 1,1 млн рублей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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