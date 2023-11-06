Софью в «Гардемаринах» играли сразу две актрисы: никто не понял, и вот почему

К счастью, до драки не дошло.

В фильме «Гардемарины, вперед!» роль Софьи пришлось делить сразу двум артисткам. Работа над лентой складывалась непросто, порой доходило до абсурда.

Вышеупомянутую героиню воплотила Ольга Машная. Но изначально играла ее другая. Эту миссию доверили Марине Зудиной.

С ней было отснято несколько сцен, но впоследствии Светлана Дружинина отказалась от работы с женой Табакова.

А виноват в этом оказался Юрий Мороз. Партнер Зудиной покинул проект, после чего режиссер приняла решение заменить пару целиком. Ей показалось, что актриса не смотрится рядом с Дмитрием Харатьяном, которого она утвердила на роль Алеши Корсака.

И все же в одном из эпизодов зрители могли лицезреть вдову Олега Павловича. Речь идет о том моменте, где монахини увозят Софью. Если смотреть внимательно на происходящее, то можно заметить, что в углу комнаты стоит Зудина, а не Машная.