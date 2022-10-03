Софья из «Гардемаринов» раскрыла секрет похудения: ужаснется любой

Ольга Машная покорила зрителей своей стройной фигурой и красотой, появившись в серии приключенческих фильмов о гардемаринах. Со временем она начала терять стройность и решила обратиться к пластическим хирургам, чтобы вернуть фигуру и красоту, но результат операции ее только разочаровал.

Как призналась сама артистка, она решила пойти к одному хирургу, чтобы он сделал ей и липосакцию, и подтяжку лица. Несмотря на опыт, специалист не смог провести обе операции на высоком уровне, поэтому лишний вес вернулся к Машной спустя весьма короткие сроки, так что все ее усилия оказались напрасны.

«Врач делал мне липосакцию живота, и он не очень справился», — рассказала артистка в эфире шоу «Секрет на миллион».

При этом хирург, по словам актрисы, во время операции обнаружил грыжу. Специалист решил не удалять ее, поэтому новообразование осталось в теле артистки.