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Содрали все у «Диснея»: озвучена непростительная ошибка «Чебурашки»

27 октября 2022 12:45
Содрали все у «Диснея»: озвучена непростительная ошибка «Чебурашки»

Создатели фильма совсем не блещут оригинальностью.

Трейлер нового фильма «Чебурашка», который должен появиться в прокате 1 января 2023 года, озадачил и расстроил многих зрителей. Они считают, что сценаристы пошли по проторенной Голливудом тропе и выстроили всю ленту на использовании и копировании западных образов из диснеевских фильмов последних лет.

Так, автор Дзен-канала «Киноамнезия» отмечает, что главная антагонистка фильма, которую играет Елена Яковлева, и своими нарядами, и мимикой, и актерской игрой просто копирует Эмму Томпсон из «Круэллы», где актриса тоже исполняет роль злодейки.

А экранная дочь Яковлевой, ради которой та и пытается весь фильм заполучить себе Чебурашку, во многом списана с образа девочки по имени Верука из знаменитой ленты «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом.

«Выросшим на советской классике не стоит прикасаться к этому шедевру отечественного кинопрома», — подытожил автор канала, подчеркнув, что российский «Чебурашка» вышел несуразным и угловатым.

Фото: Кадр из тизера-трейлера фильма «ЧЕБУРАШКА» (2023)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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