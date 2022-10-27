Содрали все у «Диснея»: озвучена непростительная ошибка «Чебурашки»

Трейлер нового фильма «Чебурашка», который должен появиться в прокате 1 января 2023 года, озадачил и расстроил многих зрителей. Они считают, что сценаристы пошли по проторенной Голливудом тропе и выстроили всю ленту на использовании и копировании западных образов из диснеевских фильмов последних лет.

Так, автор Дзен-канала «Киноамнезия» отмечает, что главная антагонистка фильма, которую играет Елена Яковлева, и своими нарядами, и мимикой, и актерской игрой просто копирует Эмму Томпсон из «Круэллы», где актриса тоже исполняет роль злодейки.

А экранная дочь Яковлевой, ради которой та и пытается весь фильм заполучить себе Чебурашку, во многом списана с образа девочки по имени Верука из знаменитой ленты «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом.