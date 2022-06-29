«Содержанки» возвращаются: забывшая юбку Мороз замечена в Санкт-Петербурге

Дарья Мороз приступила к съемкам спин-оффа сериала «Содержанки». Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super .

По данным журналистов, в Северной столице стартовали съемки продолжения нашумевшего проекта от сервиса Start. По сюжету главные героини спустя несколько лет, прошедших с последней серии сериала, вновь встретятся на вечеринке. Мероприятие пройдет весьма драматично, а закончится смертью одного из персонажей.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

На съемочной площадке встретятся не только Мороз и другие главные героини, но и новые артисты. Среди них Наталья Рогожкина, Иван Мулин и Сергей Горошко. Режиссером же выступит Ламара Согомонян, что станет ее первым телевизионным опытом.

Как отмечают журналисты, съемки спин-оффа запланированы на все лето. Дата премьеры и какие-то дополнительные подробности пока неизвестны.