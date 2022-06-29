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«Содержанки» возвращаются: забывшая юбку Мороз замечена в Санкт-Петербурге

29 июня 2022 16:20
«Содержанки» возвращаются: забывшая юбку Мороз замечена в Санкт-Петербурге

Артистка вновь примерила полюбившийся образ.

Дарья Мороз приступила к съемкам спин-оффа сериала «Содержанки». Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super.

По данным журналистов, в Северной столице стартовали съемки продолжения нашумевшего проекта от сервиса Start. По сюжету главные героини спустя несколько лет, прошедших с последней серии сериала, вновь встретятся на вечеринке. Мероприятие пройдет весьма драматично, а закончится смертью одного из персонажей.

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На съемочной площадке встретятся не только Мороз и другие главные героини, но и новые артисты. Среди них Наталья Рогожкина, Иван Мулин и Сергей Горошко. Режиссером же выступит Ламара Согомонян, что станет ее первым телевизионным опытом.

Как отмечают журналисты, съемки спин-оффа запланированы на все лето. Дата премьеры и какие-то дополнительные подробности пока неизвестны.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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