«Собаку на сене» могли запретить: сегодня причина вызовет смех

Во время съемок «Собаки на сене» режиссеру Яну Фриду пришлось нелегко. Картина могла никогда не увидеть свет, на что была довольно своеобразная причина.

Музыкальное кино немыслимо без песен, именно они и стали камнем преткновения. Михаил Донский и Геннадий Гладков создали уникальные композиции, а саундтрек к фильму и вовсе стал хитом, что впоследствии наверняка немало шокировало членов Худсовета. Как пишет портал «Культурология», там намеревались запретить «Собаку на сене», посчитав, что песни картины уж слишком грубы.

Особенно сильно дам из государственного органа возмущало, что мужчины произносят о женщинах такие фразы, как «если маленькая — ростом с фигу» и «пухленькая — скоро лопнет с жиру». По их мнению, никто не имел права отпускать столь резкие замечания в адрес представительниц прекрасного пола. Как бы там ни было, Фриду удалось переубедить Худсовет и оставить песни без изменений.