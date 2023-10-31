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«Собачье сердце» взбудоражило иностранцев: почему в СССР фильм чуть не запретили

31 октября 2023 14:30
«Собачье сердце» взбудоражило иностранцев: почему в СССР фильм чуть не запретили

Эксперты раскритиковали двухсерийный фильм.

Драма Владимира Бортко «Собачье сердце» сегодня считается классикой советского кино. Фильм неоднократно был отмечен множеством премий, а публика расхваливала и режиссуру, и игру актеров. При этом цензоры СССР совсем не оценили экранизацию Михаила Булгакова, когда она только появилась в прокате.

Как признавался сам Бортко, его работу ругали практически во всех изданиях. Фильм показался критикам настолько плохим, что режиссера предлагали лишить профессии. Эксперты не оценили буквально все и планировали запретить картину — настолько плохой, по их мнению, она была.

Одновременно с этим иностранцы весьма тепло приняли «Собачье сердце». Лента заработала награды на фестивалях в Италии и Польше. И только спустя два года советские власти пересмотрели свое отношение к картине, вручили Бортко и исполнителю главной роли Евгению Евстигнееву Государственные премии.

Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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