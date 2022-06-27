«Со мной такое впервые»: рухнувшая со сцены Валерия перепугала россиян

Валерия шокировала пользователей Сети, рассказав о своем падении со сцены. Подробностями знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

По словам исполнительницы, печальный инцидент произошел во время съемок одного из шоу. В видео можно заметить, как артистка в аккуратном платье смело идет вперед, но не замечает одну из ступеней и падает на глазах у изумленных зрителей. В подписи же Валерия рассказала все подробности случившегося.

«Со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу», — заметила исполнительница.

Пользователи Сети, а также коллеги не прошли мимо шокирующих кадров. В подписи многие пожелали артистке скорейшего выздоровления, а другие звезды отметили, что и сами не раз оказывались в подобной ситуации. «Ну, с кем не бывает! Главное, обошлось без серьезных травм!» — пишут фанаты.

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