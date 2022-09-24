«Снимали с одного дубля»: вы точно не знали этих «диких» фактов об «Особенностях национальной рыбалки»

Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» стала успешным продолжением культового фильма «Особенности национальной охоты». Для достоверной передачи колорита русской рыбалки съемочной группе пришлось пройти через многое.

Актеру Сергею Русскину съемки одной из сцен едва не стоили жизни, а другой актер – Алексей Булдаков – получил серьезную травму.

«Для правды жизни приходилось бежать, например, по пересеченной местности через лес в Карелии. Оператору нужно было показать девственную природу. Снимали все с одного дубля. А мы бежали, проваливаясь в ямы и спотыкаясь о камни. У генерала, которого играл Алексей Булдаков, одно из таких падений закончилось трещиной ребра. Еще я там чуть не утонул! Пришлось грести одной рукой, а другой держать удочку — и это в тяжелом от воды костюме! Он тянул на дно. В другой раз леской с пальца сорвало кольцо — мой талисман, подарок супруги. Я нырнул за ним и каким-то чудом поймал... ртом! Барахтался в воде, и камеру, кстати, не остановили — снимали...», – процитировал Русскина портал «Дом кино».