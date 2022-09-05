Смотреть больно: не поверите, как выглядит красавчик из «Мумии» сейчас

Когда-то хиты с Бренданом Фрейзером в главной роли выходили на экраны один за другим. Самой популярной картиной с участием актера стала «Мумия», после премьеры которой у него появилась целая армия поклонников. Однако сегодня многие из них разочарованы тем, что стало с их кумиром, который неожиданно пропал с радаров.

В 2010 году интернет-пользователи задались вопросом о том, что же случилось с ушедшим в тень Фрейзером. Тогда-то и выяснилось, что после ряда провальных фильмов актер начал работать на телевидении. Кроме того, он пережил болезненный развод, потерял мать и впал в депрессию.

Все это привело к тому, что от красавчика из «Мумии» ничего не осталось. Фрейзер постарел и обзавелся лишними килограммами, поэтому теперь фанатам попросту больно смотреть на актера, который когда-то мог похвастаться потрясающей формой. Тем не менее его карьера возобновилась: режиссеры вновь начали приглашать звезду в свои проекты.

Сегодня Фрейзер живет неподалеку от Нью-Йорка и старается как можно больше общаться с тремя сыновьями, одному из которых врачи диагностировали расстройство аутистического спектра. Связь с поклонниками актер поддерживает через социальные сети, где периодически делится подробностями своей жизни.