Смотрели все, увидели лишь «избфанные»: три жутких ляпа в любимой комедии СССР «Три плюс два», которые вы точно не заметили

Комедия «Три плюс два» была любима миллионами советских зрителей. В картине снялись такие звезды, как Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов, изображавшие «войну» между отпускниками на диком пляже. Однако в любимой комедии есть немало ошибок и ляпов, которые вы могли не заметить.

В одной из сцен на веревке висят созревающие перцы. Но смена плана – и еще зеленые перцы мгновенно превращаются в ярко красные. Неужели так быстро выросли?

Метаморфозы произошли и с желе, которое меняет свою форму в кадре, пока герои общаются.

Меняются на протяжении картины и таблички с буквами «М» и «Ж». В разных сценах заметно, что буквы были перерисованы.