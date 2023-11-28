Смоктуновский не просто так появился в фильме «Москва слезам не верит»: поняли единицы

В картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» есть множество фрагментов, удачно характеризующих эпоху. Большинство из них вполне очевидны, но есть один сильно выделяющийся эпизод, вызвавший в зале приступ смеха, хотя смешного мало.

Речь идет о моменте, когда показан Иннокентий Смоктуновский. Он стоит в толпе, встречающей бурными овациями таких звезд 50-х, как Татьяна Конюхова, Георгий Юматов и Леонид Харитонов.

В 1958 году, а именно тогда разворачивается действие первой серии, народный артист еще никому не известен. Вот почему, когда Катерина и Людмила слышат его имя и оно им ни о чем не говорит, зрители разразились хохотом. В 1979-м, когда ленту показывали в кинотеатрах, в СССР не было никого, кто не был бы знаком с творчеством Смоктуновского.

И в этом кроется важный посыл. Герои фильма не раз озвучивают мысль о том, что в «сорок лет жизнь только начинается». Как пишет Дзен-канал «Эх, прокачу!», история Иннокентия Михайловича — это лучший тому пример.

Всесоюзную популярность он обрел лишь после того, как разменял пятый десяток. Вот почему в свой проект Меньшов включил знаменитого чтеца. Сцена с ним отлично характеризует главную идею шедевра советского кинематографа о том, что найти себя и свое счастье никогда не поздно.