Смертельная ошибка: от выходки автора «12 стульев» кровь стынет в жилах

Создатели «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров прославились не только своим плодотворным тандемом, но и уникальным чувством юмора. Но однажды это качество сыграло злую шутку с одним из писателей.

Евгений Петров обожал рассылать письма по всему миру на несуществующие адреса. Отправления возвращались обратно, и писатель складывал их в свою коллекцию. Но однажды к нему пришел ответ, к чему Евгений не был готов.

В своем послании писатель выразил адресату из Новой Зеландии соболезнования по случаю смерти его дядюшки. На ответ Петров, конечно, не рассчитывал и вскоре забыл о письме. Через месяц он получил конверт из Новой Зеландии. В письме адресат благодарил писателя за теплые слова и спросил, когда он приедет к ним в гости. В конверте была фотография, поразившая Петрова — на снимке был он и тот самый знакомый.

Оказывается, в это время автор лежал в больнице с воспалением легких и был при смерти. Тогда-то он и познакомился с таинственным новозеландцем. После этого случая Петров бросил свою забаву с письмами. Но послания из Новой Зеландии все приходили и приходили, а в последнем из них было предсказание его смерти.

В тот день, когда писатель погиб в авиакатастрофе, собеседник отправил письмо со словами: «Не выходит из головы разговор, когда ты сказал, что тебе суждено разбиться на самолете. Может, ты прекратишь летать?» Но никто никогда не узнает, выдумка это или зловещее совпадение.