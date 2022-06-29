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Сменила профессию: правда о заработках Загитовой вышла наружу

29 июня 2022 15:50
Сменила профессию: правда о заработках Загитовой вышла наружу

Фигуристка решила переквалифицироваться в наставники.

Алина Загитова собирается провести мастер-класс для юных фигуристов. Занятия спортсменки пройдут в трех городах: Санкт-Петербурге, Калуге и Туле.

По данным СМИ, олимпийская чемпионка 2018 года решила переквалифицироваться в тренеры. Загитова собирается в ближайший месяц показать молодым спортсменам, у которых уже есть как минимум третий юношеский разряд, секреты своего спорта. Отмечается, что тренировка будет состоять из двух этапов: часть в зале займет 45 минут, а на льду — один час ровно.

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Как пишет портал Sports, известна и стоимость одного из мастер-классов. Так, в Северной столице уроки фигуристки, которые пройдут 9 июля, обойдутся всем желающим в 15 тысяч рублей. Сама спортсменка при этом пока никак не прокомментировала свою новую работу и в социальных сетях предпочла не рассказывать об этом. Неизвестно также, продолжит ли Загитова проводить подобные тренировки и дальше.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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