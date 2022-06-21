Сменил особняк в США на 8 соток в деревне: вот как живет сейчас овдовевший Шаляпин

Еще год назад Прохор Шаляпин мог позволить себе жизнь в роскошном особняке в США. Певец готовился к свадьбе с избранницей — канадской миллионершей Татьяной Девис, у которой было немало элитной недвижимости по всей Америке. Пара отдыхала на лучших виллах, проводила время в круизах и у бассейнов. В конце июля они отметили свадьбу в Лас-Вегасе: предпринимательница не поскупилась на шикарную церемонию.

Но вскоре после праздника Татьяна почувствовала сильное недомогание. Медики диагностировали у нее коронавирус, который она сначала пыталась лечить дома. В начале августа ее госпитализировали в американскую клинику, где она через несколько недель и скончалась. К тому времени Шаляпин уже покинул американский особняк жены, вернувшись в Москву.

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В этом году овдовевший певец наслаждается отдыхом с новой избранницей Ольгой Сан, которая, по его словам, помогла ему пережить горе утраты. Правда, о зарубежных домах исполнителю пришлось забыть и сменить их на жилье попроще. Так, на днях он привез возлюбленную в деревню. Шаляпин поделился в Telegram, что его участок площадью в 8 соток сильно зарос травой, но приводить его в порядок он не намерен.