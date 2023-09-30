«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера

Сегодня трудно сказать наверняка, что зрителям запомнилось больше всего в фильме «Гостья из будущего»: обаятельная Алиса Селезнева, колоритные инопланетяне или же пронзительная композиция «Слышу голос из прекрасного далека»? Эти строки навевают слушателям воспоминания об ушедшем детстве, которое уже не вернуть.

Песня способна тронуть до слез любого. Но изначально текст композиции звучал несколько иначе. Поэт Юрий Энтин написал строки «он зовет меня не в райские края», вложив в свое творение религиозные подтексты. Однако в атеистическом СССР такая вольность была нонсенсом. Пусть в фильме оставили изначальный вариант, но перепевки были уже с другим текстом.

Группа «Меридиан» исполняла хит, напевая «он зовет меня в чудесные края». Удивительно, но в коллективной памяти отложилась именно эта версия композиции, так что советским цензорам не пришлось ничего менять или запрещать.