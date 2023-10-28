Сложно поверить: Брыльска терпеть не могла кумира советских женщин, и вот почему

Барбара Брыльска всегда отличалась своенравным характером и специфичным вкусом на мужчин. Миллионы женщин завидовали актрисе, которой довелось стать экранной возлюбленного секс-символа советского кино. Между тем знаменитость хотела без оглядки бежать со съемочной площадки.

Однажды она призналась, что не понимает, зачем россиян каждый год мучают «Иронией судьбы». Артистка от этой комедии не в восторге, а работу над ней и вовсе вспоминает с ужасом. А все потому, что ей пришлось изображать любовь с Юрием Яковлевым, которого она терпеть не могла.

Об одной только мысли о поцелуе с ним звезду начинало тошнить. Она умоляла Эльдара Рязанова не снимать пикантные сцены, поскольку скрыть свое отвращение к коллеге ей было крайне сложно. Брыльска говорила в интервью, что в реальной жизни никогда не влюбилась бы в Ипполита. Такой типаж внешности совсем не нравился польке.