Сложно даже вообразить: происходящее за кадром «Красотки» повергнет в шок

Фильм «Красотка» полон сцен, заставляющих сердца зрителей биться чаще. Один из таких эпизодов включает в себя момент, когда главный герой Эдвард надевает на шею своей избранницы Вивиан ожерелье, от которого невозможно оторвать глаз. Именно с ним связана одна любопытная история.

Колье оказалось не бижутерией, а настоящим произведением ювелирного искусства. Рубиново-бриллиантовое украшение изготовили под заказ для кинокомпании ювелиры французского дома Fred Joaillier. Его стоимость составляет более одного миллиона долларов.

Чтобы изделие оставалось в ценности и сохранности, к нему на съемочной площадке культовой картины приставили охрану. Казалось бы, всего одна сцена явно не стоила таких усилий, однако создатели не прогадали. Впоследствии украшение стало невероятно популярным: дошло до того, что ювелирная компания выпустила целую коллекцию, которую назвала в честь ленты — Pretty Woman.