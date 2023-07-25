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Словам Никиты Михалкова в «Жмурках» поверили все: он умудрился обмануть каждого

25 июля 2023 08:30
Словам Никиты Михалкова в «Жмурках» поверили все: он умудрился обмануть каждого

Цитата героя уже давно ушла в народ.

Черная комедия «Жмурки» стала классикой отечественного кино, а яркие фразы из фильма многие знают наизусть. Все наверняка вспомнят, как Михалыч, герой Никиты Михалкова, объяснял незадачливому подчиненному, что такое «попасть впросак».

Многие поверили словам мафиози и приняли его скабрезность за чистую правду. Эта трактовка распространилась в народе и закрепилась в людских умах. Но лишь просвещенные знали, что Михалыч наврал.

В словаре Ушакова дается объяснение слову «просак»: это канатный стан для скручивания веревок. Если в этот сложный механизм попадала часть тела или одежды, то человек оказывался в серьезной опасности. Избежать увечий было невозможно.

По мере развития прогресса травмоопасные станки канули в Лету, а слово осталось и соединилось с предлогом. Сегодня фраза «попал впросак» означает, что человек оказался в сложной, почти безвыходной ситуации. А объяснение Михалыча не более чем штрих к его карикатурному портрету всезнающего босса и главаря бандитов.

Фото: кадр из фильма «Жмурки» (2005)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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