Словам Никиты Михалкова в «Жмурках» поверили все: он умудрился обмануть каждого

Черная комедия «Жмурки» стала классикой отечественного кино, а яркие фразы из фильма многие знают наизусть. Все наверняка вспомнят, как Михалыч, герой Никиты Михалкова, объяснял незадачливому подчиненному, что такое «попасть впросак».

Многие поверили словам мафиози и приняли его скабрезность за чистую правду. Эта трактовка распространилась в народе и закрепилась в людских умах. Но лишь просвещенные знали, что Михалыч наврал.

В словаре Ушакова дается объяснение слову «просак»: это канатный стан для скручивания веревок. Если в этот сложный механизм попадала часть тела или одежды, то человек оказывался в серьезной опасности. Избежать увечий было невозможно.

По мере развития прогресса травмоопасные станки канули в Лету, а слово осталось и соединилось с предлогом. Сегодня фраза «попал впросак» означает, что человек оказался в сложной, почти безвыходной ситуации. А объяснение Михалыча не более чем штрих к его карикатурному портрету всезнающего босса и главаря бандитов.