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Слова «интердевочка» не существовало до выхода советского фильма: вот как оно появилось

29 ноября 2023 16:30
Слова «интердевочка» не существовало до выхода советского фильма: вот как оно появилось

Уже после выхода фильма термин прочно вошел в жизнь страны.

Картина «Интердевочка» стала настоящим культурным феноменом, подарив публике не только яркую и правдивую историю, но и сам термин. После выхода фильма работниц индустрии любви именовали только этим словом, однако мало кто догадывался, как оно появилось.

Дело в том, что придумал «интердевочку» не режиссер ленты Петр Тодоровский, а писатель Владимир Кунин, автор литературной основы фильма. В конце 80-х он написал повесть «Проститутка», однако в издательстве отказались печатать произведение с таким скандальным названием. Тогда Кунину пришлось экспериментировать. Сначала он придумал название «Фрекен Танька», а после изобрел «Интердевочку».

При этом сам Кунин никогда не считал «интердевочку» удачным термином. Он был уверен, что у него получилось «идиотское словечко». Не остался доволен писатель и сценарием, а также готовым фильмом, поэтому не принимал работу Тодоровского.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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