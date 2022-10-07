Слишком крутые русские: за что Шевчук возненавидел «Брата 2»

Криминальная драма «Брат 2» вышла на экраны в 2000 году. В первой версии фильма там должен был сыграть Юрий Шевчук вместе со своей группой ДДТ и спеть песню «Не стреляй». Однако, как оказалось, музыкант отверг предложение Алексея Балабанова.

По словам артиста, он совсем не оценил сценарий фильма, когда впервые его увидел. Шевчук был уверен, что вся лента пропитана желанием показать, что русские круче и сильнее всех в мире, поэтому он отказался участвовать в ленте.

«Фильм очень плохой... Если бы там прозвучало, что мы умнее, душевнее, добрее, — это было бы лучше», — рассказывает музыкант в одном из интервью.

В итоге в картине снялась группа «Би-2», которая исполнила один из своих главных хитов «Полковнику никто не пишет». Фильм тогда сделал еще молодых солистов звездами и прославил на всю страну.