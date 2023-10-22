«Слишком красива»: эта актриса точно бы испортила фильм «Девчата»
Успех ленты висел на волоске.
На главную роль в картине «Девчата» метила одна известная актриса. Воплотить Тосю Кислицыну ей так и не довелось, хоть режиссер ленты и не был против совместной работы.
Юрий Чулюкин обещал любимой жене Наталье Кустинской, что именно она сыграет своенравную героиню. Но в планы супружеской пары наглым образом вмешались. В худсовете Госкино кандидатуру эффектной блондинки отвергли, заявив: «Слишком красива». По мнению чиновников, в образе сироты артистка смотрелась крайне неубедительно.
Постановщику пришлось искать замену своей избраннице, и нашел он ее в лице Надежды Румянцевой. После этого в семье случился скандал. Кустинская решила, что муж ее предал, но поделать ничего не могла.
Зато зрители остались довольны тем, как развернулись события. По их мнению, Наталья Николаевна точно испортила бы комедию, в то время как Румянцева сработала блестяще.
«Кустинская не подходит на эту роль. С ней фильм не был бы популярным. Она актриса без изюминки и совсем не запоминающаяся. А вот Румянцева очень подошла и играла хорошо. Здесь внешность ни при чем, дело в харизме —либо есть, либо нет», «Кустинская хоть и красивая, но пустая, пресная совсем», — пишут в Сети.