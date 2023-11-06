Слишком горячая сцена: что так и не показали в детективе «Место встречи изменить нельзя»

Детектив «Место встречи изменить нельзя» в одночасье стал по-настоящему культовой картиной. Зрители не могли оторваться от пятисерийного фильма, а после премьеры очередного эпизода по несколько дней обсуждали увиденное. При этом далеко не все догадывались, что, по задумке Станислава Говорухина, лента выглядела несколько иначе.

Дело в том, что по первоначальному сценарию в одном из эпизодов присутствовала постельная сцена между возлюбленной Шарапова Варей, роль которой исполняла Наталья Данилова, и самим следователем. И Говорухин даже отснял эпизод, но он не вошел в финальный монтаж.

Как отмечали цензоры, сцена оказалась чересчур откровенной.

Она противоречила светлому чувству между двумя комсомольцами: подобную связь нельзя было показывать на экранах. Не оценили эпизод и сами артисты. Как позднее признавалась Данилова, она не хотела появляться на экранах обнаженной. По словам Владимира Конкина, который перевоплотился в Шарапова, во время съемок он чувствовал себя неловко и сразу понял, что эпизод не включат в фильм.