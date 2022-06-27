«Слепили по лекалам»: триумфальное возвращение Анны Асти обернулось провалом

Далеко не все оценили триумфальное возвращение артистки на сцену.

Анна Асти копирует стиль Светланы Лободы. Не так давно знаменитость представила свой первый сольный альбом «Феникс».

Долгожданную пластинку артистка показала поклонникам в свой день рождения. На концерте, который прошел в одном из столичных клубов, Анна исполнила все новые композиции, удивив зрителей ярким шоу. Однако многие фанаты обратили внимание, насколько все образы артистки похожи на имидж Светланы Лободы.

Как пишет Telegram-канал «Только никому...», похожим образом на сцену возвращалась сама Лобода четыре года назад, когда родила своего второго ребенка. Артистка, как и Асти, красовалась на сцене в эффектной шубе. К тому же практически все номера певиц идентичны друг другу, как и концепция самого шоу. Светские эксперты уверены, что продюсеры далеко не случайно стараются скопировать образ бывшей участницы «ВИА Гры».

«При ближайшем рассмотрении стало понятно: лепят по лекалам. С подтанцовкой, перформансами и даже поворотом головы», — уверены авторы канала.

Одной из причин перемен в образе Анны Асти называют работу ее супруга Станислава Юркина. Якобы супруг, который теперь занимается продвижением певицы, настолько сильно вдохновился стилем Лободы, что заставил жену полностью его повторить.

«Мучился еще 40 минут»: что происходило с Шатуновым перед смертью, описал его директор