«Скверный»: Стругацкие терпеть не могли «Чародеев» и не скрывали этого

Премьера картины «Чародеи» состоялась в новогодний вечер в 1982 году. С тех пор мюзикл стал традиционной праздничной лентой. В основу проекта легло произведение Аркадия и Бориса Стругацких под названием «Понедельник начинается в субботу». Однако те, кто знаком с повестью, хорошо знают, что в ее тексте очень мало общего с «Чародеями».

Поговаривали, что еще в середине 1960-х писатели создали сценарий с таким названием для студии мультипликации. Но проект так и не был воплощен в жизнь. А уже спустя много лет Константин Бромберг предложил братьям сделать мюзикл и даже привлек их к разработке сюжета.

Впоследствии с исходным текстом режиссер обращался очень вольно, что и не понравилось Стругацким. Современники авторов вспоминали, как проходил их первый просмотр ленты. Аркадий Стругацкий напряженно всматривался в экран на протяжении всех двух часов и был мрачнее тучи.

«На основе наших произведений был снят один по-настоящему скверный фильм», — написал он позже в своей автобиографии.

А Борис Стругацкий оценил «Чародеев» на «троечку», заявив, что лента отличалась от его видения, и раскритиковал музыку. Лишь через много лет писатель сменил гнев на милость и добавил, что после нескольких просмотров картина перестает вызывать отвращение.