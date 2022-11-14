Скрывали у всех на виду: вы точно не обратили внимание на ошибку в «Приключениях Буратино»

Фильм «Приключения Буратино» по праву считается одной из самых ярких сказок в СССР. Леониду Нечаеву удалось создать историю, которая мгновенно влюбила в себя миллионы советских зрителей. При этом далеко не все из них замечали неожиданное несоответствие, которое можно обнаружить на протяжении всей ленты.

Дело в том, что художникам при подготовке главного героя Димы Иосифова никак не удавалось сделать правильным грим. Больше всех они мучились с накладным носом, который с трудом крепился к лицу молодого актера и не устраивал их своей формой. В итоге, как пишет Дзен-канал Film pro, к финальным сценам длина носа оказалась на полтора сантиметра короче, чем было в самом начале.

Зрители при этом не замечали несоответствия. Благодаря изобретательной работе оператора Юрия Елхова ляп так и остался секретом от поклонников ленты.