Скрывала не один год: постыдный поступок Кадышевой предали огласке

Надежда Кадышева долгие годы пела под фонограмму на своих выступлениях. Неожиданные подробности стали известны в YouTube-шоу «Фабрика я Яной Чу ».

За многолетний творческий путь Надежда Кадышева смогла построить репутацию профессиональной артистки. Она провела тысячи концертов, выступая на самых крупных стадионах страны, а ее армия фанатов исчисляется миллионами человек. Однако, как оказалось, на многих концертах поклонники не слышали настоящий голос кумира, ведь выступала она под фонограмму. В этом уверена блогер Любовь Терлецкая, которая прокомментировала выступление Кадышевой, Ларисы Долиной и Сати Казановой в рамках «Фабрики звезд»: как оказалось, лишь молодая исполнительница в тот день могла похвастаться живым исполнением, в отличие от прославленных артисток.

«Звук очень отличается», — замечает эксперт.

Избежать скандала певице удавалось только благодаря качественной работе звукорежиссеров и продюсеров, которые сохранили ее секрет от широкой публики.

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